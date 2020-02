TERSINGKIR dari Babak Spektakuler Show Top 4 Indonesian Idol, Nuca Ingin Segera Berkarya 

Langkah Nuca berkompetisi di Indonesian Idol X harus terhenti di babak Spektakuler Show Top 4, Senin (10/2/2020).

Setelah penampilannya mendapat kritik dari dewan juri, ditambah dengan hasil voting terendah membuat Nuca tak bisa melaju ke babak berikutnya.

Nuca sendiri tampil membawakan lagu "Harusnya Aku" dalam sesi duet dengan Armada, serta menyanyikan lagu "Story of My Life" milik One Direction dalam sesi solo.

Menanggapi hal ini, Nuca mengaku pasrah. Ia merasa ini sudah takdirnya hanya bisa sampai di babak Spektakuler Show Top 4.

"Dari dulu sudah kayak mencoba menampilkan yang terbaik cuma, ya, hasilnya diserahkan ke yang di atas," ucap Nuca saat ditemui usai babak Spektakuler Show Top 4 di Studio RCTI, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (11/2/2020) dini hari.

Meski dianggap kurang ekspresif, Nuca mengaku penampilannya jauh lebih baik dari babak sebelumnya.

Ada perubahan yang ditunjukkannya saat bernyanyi.

"Senangnya sih malam ini enggak kayak yang grogi banget, putus asa banget, pokoknya bisa dikasih ketenangan juga, enggak yang terlalu memikirkan banget," ujarnya.

Nuca berkeinginan, setelah tereliminasi dari Indonesian Idol, ia bisa segera berkarya secara mandiri dan memberikan pertunjukkan sesuai dengan konsep yang dibuat sendiri.

"Dan berharapnya sih dari sini bisa cepat-cepat buat karya, maksudnya pengin kayak merasakan dunia luar lagi, pengin bebas berkarya lagi, pengin bikin show, gitu sih," ucapnya.