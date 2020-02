LIVE iNews Tv Live Streaming Bali United Vs Than Quang Ninh Piala AFC 2020, Rencana Stefano Cugurra

LIVE iNews Tv Live Streaming Bali United Vs Than Quang Ninh Piala AFC 2020, Rencana Stefano Cogurra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM BALI UNITED/INSTAGRAM Than Quang Ninh/NET/KOLASE

BALI United akan melakoni laga di ajang Piala AFC 2020 (AFC Cup) 2020, Selasa (11/02/2020).

Kali ini, yang akan menjadi lawan tandingnya adalah Than Quang Ninh yang tak lain wakil Vietnam.

Duel antara Bali United Vs Than Quang Ninh akan mulai kick off pukul 18.30 WIB petang ini.

Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali yang tak lain markas Bali United akan menjadi lokasi dilangsungkannya duel big match ini.

Pertandingan ini disiarkan langsung di stasiun swasta di Tanah Air, iNews TV.

Anda juga bisa menyaksikan laga ini dengan mengakses link live streaming yang kami sematkan di artikel ini.

Rencana Sang Pelatih Stefano Cugurra Teco

Bali United yang tak lain adalah Juara Liga 1 2019 akhirnya harus puas berkiprah di ajang Piala AFC 2020 alias AFC Cup 2020 setelah sebelumnya gagal melaju jauh di babak kualifikasi Liga Champions Asia (AFC Champions League) 2020.

Namun, skuad yang dilatih Stefano Cugurra alias Teco itu mantap menatap Piala AFC 2020.

Termasuk di antaranya saat berduel kontra wakil Vietnam, Than Quang Ninh, Selasa (11/02/2020) petang ini.