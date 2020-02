Ratusan Tatung Meriahkan Perayaan Cap Go Meh di Kabupaten Bengkayang

Atraksi Naga dalam kegiatan Cap Go Meh di Bengkayang.

BENGKAYANG - Tak hanya kota Pontianak dan kota Singkawang yang menyelenggarakan kegiatan cap Go Meh.

Saat ini di Bengkayang juga mengelar kegiatan pawai tatung dalam rangka perayaan Cap Go Meh yang dipusatkan ‎Vihara Arimara Jalan Migang, Sabtu (08 /02/2020) pukul 08.30 WIB.

Turut hadir menyaksikan kegiatan Pawai tatung cap Go Meh di Bengkayang, Sekda bengkayang Obaja, Kapolres Bengkayang AKBP N.B Darma, Ketua DPRD Kab. Bengkayang, Fransiskus,.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Martinus Hasibuan, Danki 645 Yonif GTY di Bengkayang, Lettu Inf Sigit Prasetyo.

Pabung kOdim 1202/SKw Wilayah Bengkayang, Mayor Inf. Sugiono serta Ketua DAD Kab. Bengkayang, Martinus Kajot.

Tak hanya itu, pasar kota Bengkayang yang ditonton ribuan masyarakat ini untuk menyaksikan 133 tatung yang melakukan atraksi.

‎Dalam sambutan Ketua Panitia Imlek dan Cap Go Meh tahun 2020 Kab. Bengkayang, Jong Ki Fan atau Johan Affandy‎ yang mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih atas pihak yang mendukung hingga terlaksananya kegiatan ini.

"Saya ‎mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kab. Bengkayang dan semua pihak terkait turut menyukseskan dan meramaikan kegiatan Pawai Tatung Cap Go Meh tahun 2020,"ujar Johan

Dikatakannya lagi," Pawai Tatung Cap Go Meh merupakan Acara puncak serangkaian perayaan tahun baru Imlek dan cap Go meh Adapun jumlah Tatung dalam kegiatan Pawai Tatung Cap Go Meh berjumlah 133 orang dengan rincian yakni Tatung berjalan kaki 55 orang dan Tatung menggunakan Tandu 78 orang," katanya.

Johan juga mengharapkan melalui pawai Cap Go Meh dapat menjaga persaudaraan Menabur kebaikan, mengasihi sesama dan dijuhkan dari segala yang jahat