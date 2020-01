Mahasiswa Antusias Ikuti Diskusi Publik Bersama Co Founder OK OCE Indonesia

CO Founder OK OCE Prof Indra Cahya Uno beserta jajaran foto bersama usai kegiatan diskusi publik di aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/1/2020).

PONTIANAK - Ratusan peserta antusias menghadiri diskusi publik menghadirkan Co Founder OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) Indonesia di aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/1/2020)

Kegiatan ini bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat.

Hadir sebagai pengisi materi Prof Indra Cahya selaku Co Founder OK OCE Indonesia beserta jajaran dan Ketua OK OCE Forever Kalimantan Barat, Fika Meldita dan M Fahmi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak.

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat, Dwi Oktariani M.Pd mengatakan kegiatan ini digelar sebagai bagian pembelajaran para mahasiswa yang juga ujian mata kuliah.

Proses belajar ini, tidak mesti didalam kelas, tetapi juga bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat, misalnya dengan kegiatan diskusi kali ini.

"Jadi ada semacam sumbangsih melalui diskusi publik ini," ujarnya

Pihaknya sangat antusias dengan adanya pemateri diskusi dari kalangan pengusaha dan bisnis baik dari Pontianak maupun dari luar Kalbar.

"Apalagi saat ini pekembangan dan persaingan di Indonesia semakin pesat apalagi dalam dunia usaha, maka kita berharap mereka mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan tidak lagi ragu untuk berbisnis membuat suatu karya penting bagi Indonesia," ujarnya.

Peserta juga hadir dari beberapa perwakilan perguruan tinggi dan sekolah SMA yang ada di Pontianak maupun Kubu Raya. (*)

