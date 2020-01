Ada 7 Juta Pengangguran di Indonesia, Ini Target OK OCE untuk Kaum Millenial

PONTIANAK - Menekan angka pengangguran, termasuk dikalangan millenial menjadi target gerakan sosial OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) Indonesia.

Co Founder OK OCE Indonesia, Prof Indra Cahya Uno menyebutkan saat ini terdapat 7 juta pengangguran di Indonesia, termasuk didalamnya angka yang cukup tinggi mereka dari kalangan usia millenial atau usia produktif.

"Ada 7 juta pengangguran di Indonesia. Dari jumlah tersebut hampir 20 persen adalah usia pemuda, 15-24 tahun," ujarnya saat mengisi kegiatan OK OCE di Pontianak Kalimantan Barat, 28-29 Januari.

Maka, kaum millenial menjadi sasaran program OK OCE Indonesia, agar mereka mampu menjadi pengusaha mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga mengurangi angka pengangguran.

• Pengangguran Terbuka Kalbar Capai 4,14 Persen

Hal ini sudah menjadi target OK OCE yakni menciptakan 2 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2025 dan dimulai dengan membentuk komunitas OK OCE diseluruh Indonesia dan ditargetkan sebanyak 500 komunitas pada 2022 mendatang. Ini akan terwujud dengan sinergisitas dengan pemerintah, perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan pihak lain.

"Kedepannya kita harus bekerja dengan sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, bagaimana caranya melibatkan atau memasuki mereka dengan kurikulum pelatihan-pelatihan, pendamping kewirausahaan," ujarnya

Dan ini lanjutnya sudah diterapkan OK OCE khususnya dipulau Jawa bekerja sama dengan 16 Universitas yang ada dan terus dikembangkan hingga ketingkat SMA dan SMK.

"Jadi para millenial ini begitu mereka selesai kuliah, mereka punya lebih besar peluang terhadap, lapangan kerjar," ujarnya

Ia mengatakan sejak awal OK OCE memang konsen agar generasi millenial ini menjadi generasi yang menciptakan lapangan pekerjaan.

"Bukan mencari lapangan pekerjaan," imbuhnya.

Ia mengatakan dari 99 persen usaha mikro, binaan OK OCE Indonesia selama ini 50 persen diantaranya adalah mereka yang merupakan anak-anak muda kaum millenial.

"Jadi mereka yang berada diusia kelahiran 1980 keatas," tukasnya.