Amankan Pasokan Listrik, PLN UP3B Kalbar Lakukan Inspeksi Rutin Jalur Transmisi

MEMPAWAH - Untuk menjaga keandalan pasokan listrik terutama disistem Kelistrikan Khatulistiwa, PLN UP3B Kalbar melakukan berbagai upaya perawatan dan pemeliharaan rutin pada jaringan transmisi 150 kV. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain ; Pemasangan proteksi dan inspeksi jalur Right of Way (ROW) disepanjang lokasi yang dilewati jaringan transmisi. Hal tersebut diungkapkan oleh Manager UP3B Kalbar Ricky Faizal. ruang kerjanya pada Selasa (28/1).

"Jalur transmisi di Kalimantan Barat saat ini lebih banyak melintasi area hutan-hutan, yang berpotensi besar tumbuhnya pohon dibawah jalur SUTT. Oleh karena itu diperlukan inspeksi jalur ROW secara rutin untuk mengantisipasi gangguan akibat pohon," ungkap Ricky.

Dijelaskannya, daerah yang dilakukan kegiatan inspeksi minggu ini adalah jalur transmisi arah Sei Raya-Siantan, Siantan-Parit Baru, Parit Baru-Senggiring, Parit Baru-Kota Baru, Ngabang-Tayan, Tayan-Siantan, Singkawang-Sambas, Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Bengkayang-Jagoibabang, Ketapang-Sukadana, Tayan-Sandai, Sandai-Sukadana.

Lebih lanjut Ricky menambahkan, Inspeksi Jalur ROW ini sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh 13 Tim Ground Patrol dan 4 Tim Pemeliharaan PLN UP3B Kalbar.

Dengan adanya inspeksi jalur ROW ini diharapkan PLN UP3B Kalbar dapat meminimalisir gangguan sistem Kelistrikan Khatulistiwa khususnya yang diakibatkan oleh pohon melebihi batas ROW dan dapat mengakibatkan terganggunya pasokan listrik kepada pelanggan.

Diakuinya, selama dilakukan inspeksi jalur ROW, juga melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait ruang bebas dan jarak aman minimum pada saluran udara tegangan ekstra tinggi yang tertuang pada Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019.

"Harapan kami semoga masyarakat lebih memahami betapa pentingnya menjaga dan mengamankan jalur transmisi demi keandalan pasokan listrik terutama dari gangguan pohon serta tanam tumbuh milik warga. Sehingga mereka mengikhlaskan pohon serta tanam tumbuhnya untuk dapat kami tebang karena tidak hanya membahayakan instalasi tetapi juga keselamatan orang,” tutup Ricky.