Ribuan Umat Muslim Hadiri Sholawat Dua Negara Bersama Habib Syech di PLBN Entikong

SANGGAU-Ribun umat muslim megikuti sholawat dua negara Indonesia-Malaysia bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf serta Gus Karim di PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Sabtu (25/1/2020) malam.

Antusias umat muslim yang ingin mendengarkan tausiah membludak di PLBN Entikong. Bahkan tak hanya dari Indonesia saja melainkan ada juga dari Malaysia.

Syair demi syair shalawat terus dikumandangkan, lautan manusia pun semakin semarak mengumandangkan shalawat yang langsung dipimpin oleh Habib Syech.

Hadir juga Bupati Sanggau, Paolus Hadi, Consulate General of The Republic of Indonesia Kuching, Yonny Tri Prayitno, Perwakilan dari Pemprov Kalbar, Forkopimda Sanggau, Forkopincam Entikong, Istansi Vertikal di Entikong, OPD Sanggau, Panitia bersalawat dua negara dan undangan lainya.

Ditemui usai menghadiri tersebut, Habib Syech Bin Abdulqodin Assegafberharap masyarakat Kabupaten Sanggau menjadi masyarakat yang rukun.

"Insya Allah dengan kerukunan allah akan turunkan rahmat, allah akan turunkan insyallah apa yang menjadi keinginan masyarakat Sanggau. Rukunlah kita, sangkalah orang lain baik, insyallah kita akan selalu mendapat kebaikan, "katanya.

Dikatakanya, Sebetulnya kita ini tidak ada perbedaan, karena kita ini satu bangsa, satu tanah air dan kita wajib rukun, wajib bekerjasama walaupun beda agama, beda suku.

"Insyallah kita semua tetap Indonesia, tetap NKRI. NKRI harga mati,"ujar Habib Syech Bin Abdulqodin Assegaf.

Habib mengaku sangat gembira bisa datang dan bershalawat bersama masyarakat di Kabupaten Sanggau.

"Saya sangat gembira. Kalau bisa seperti apa yang disampaikan Gus Karim, tiga bulan sekali insya Allah akan datang," tutur Habib Syech Bin Abdulqodin Assegaf.

Habib juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Sanggau yang telah mendukung acara ini. Terimakasih juga kepada Konjen yang tadi mengantarkan saya kesini dan seluruh panitia.