Bikin Anggur Goreng hingga Chef Arnold Takut, Peserta MasterChef Indonesia Ini Tereliminasi 2 Kali

MASTERCHEF INDONESIA - Gallery MasterChef Indonesia season 6 episode 12 menampilkan hal yang berbeda.

Kini tak hanya tersisa 15 kontestan yang akan kembali bersaing sengit di Gallery MasterChef Indonesia season 6 episode 12 yang tayang di RCTI Minggu (26/1/2020) sore ini.

Namun apa saja bisa terjadi di gallery MasterChef Indonesia.

Benar saja, kali ini sebanyak 6 peserta yang telah keluar di top 22 besar kembali lagi.

Mereka adalah Trendy, Leddy, Jhordi, Christo, Julian dan Sintia yang tergabung dalam comeback team.

Mereka kembali berada di gallery masterchef Indonesia untuk menjadi terbaik dan merebut satu diantara apron peserta lainnya di Top 15 besar MasterChef Indonesia.

Sebelumnya chef Renatta memberikan penjelasan kepada 15 peserta yang tergabung dala white team.

"Di challenge kali ini adalah waktunya kalian membuktikan diri, ingat apa yang udah dipelajari disini, time manajemen, problem solving, kreatifitas, everything is to play, posisi kalian bener-benar terancam, kalian benar-benar sayang dengan apron kalian masing-masing,"ujar Chef Renatta.

Ia lantas menambahkan banyak orang diluar yang ingin memiliki kesempatan sama dengan peserta masterChef Indonesia ini.