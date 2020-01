DAFTAR Film Ini Batal Rilis, Terdampak Merebaknya Virus Corona | 70 Ribu Bioskop Sampai Tutup

VIRUS Corona yang merebak di Tiongkok membawa dampak besar bagi industri perfilman.

Sejumlah film yang dijadwalkan rilis saat Tahun Baru Imlek 2020 pada Sabtu, 25 Januari 2020 dibatalkan gara-gara wabah virus tersebut.

Pembatalan pemutaran film dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas dari virus ini.

Sejumlah film yang dijadwalkan rilis pekan ini dipastikan batal.

Beberapa film itu antara lain Leap, The Rescue, Lost in Rusia, hingga dua film animasi Boonie Bears: The Wild Life dan Jiang Ziya: Legend of Deification.

Pakar kesehatan di China telah memberi peringatan pada masyarakat untuk menghindari berkumpul di tempat keramaian, yang kemudian diartikan oleh distributor film termasuk tempat seperti bioskop.

Distributor di Beijing menyatakan bahwa keputusan mereka untuk menunda perilisan film dilakukan secara sukarela oleh bioskop-bioskop besar di China.

Kesadaran itu juga datang dari tim produksi film, di mana mereka masing-masing memberi pernyataan melalui akun Weibo.

Inti dari pesan mereka adalah merupakan tugas bersama untuk memerangi virus dan mereka meminta maaf terhadap bioskop.

"Pada Tahun Baru Imlek tahun tikus, seluruh negara berjuang melawan virus baru, kami tidak ingin melihat penonton kami mengambil risiko kesehatan hanya karena ingin melihat Boonie Bears: The Wild Life, dan terutama tidak ingin kemungkinan penyebaran virus yang lebih luas," kata perwakilan tim produksi.

