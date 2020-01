PlayStation 5 (PS5) Rilis 2020 Ini, Resolusinya 8K dan Bisa VR | Game Kesayangan PS1-PS4 Bisa Semua 

KABAR Gembira bakal segera menghampiri para penggemar game konsol.

Baik di dunia, termasuk para gamers di Indonesia.

Konsol tercanggih Sony PlayStation 5 (PS5), dikabarkan akan segeram melakukan rilis perdananya.

Ya, kabar rilisnya PS5 memang menjadi satu di antara hal yang dinanti-nanti oleh sebagian besar pecinta game konsol global.

Kabarnya Sony berencana merilis konsol terbarunya PS5 pada musim liburan atau sekira November atau Desember 2020 mendatang.

Namun akhir-akhir muncul kabar bahwa Sony memberikan konfirmasi PS5 akan segera diluncurkan pada acara khusus, dilansir Bgr.com, Selasa (21/1/2020).

Mengingat konsol PlayStation 4 dirilis pada Februari 2013 lalu, memberikan kemungkinan Sony akan menggunakan cara yang sama untuk perilisan konsol terbarunya ini.

David Jaffe, seorang pengembang yang dikenal karena God of War dan Twisted Metal menginfokan jika PS5 akan dirilis kurang dari empat minggu.

"PS5 reveal is less than 4 weeks away," ungkap Jaffe.

Namun, ia mengatakan bahwa informasi tersebut belum tentu pasti.