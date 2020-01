Jelang Imlek dan Cap Go Meh 2020, Pesanan Kamar Hotel Neo Pontianak Naik Hingga 90 Persen

PONTIANAK - Sejumlah hotel mulai merasakan peningkatan hunian maupun pesanan kamar jelang hingga puncak Imlek dan Cap Go Meh 2020 di Kota Pontianak.

Hotel Neo, yang terletak di kawasan Jl Gajahmada Pontianak, misalnya sudah mengalami peningkatan hunian maupun pesanan hingga 90 persen dari jumlah 105 kamar yang tersedia.

"Permintaan kamar seperti tahun imlek sebelumnya sangat meningkat, sampai sekarang sudah sekitar 90% terisi, banyak tamu memesan sudah beberapa hari sebelumnya, bahkan sebulan, sampai 6 bulan yang lalu," ujar Exsan selalu Sales Manager Hotel Neo, kepada Tribun Rabu (22/1/2020)

Peningkatan permintaan kamar ini, bisa bertambah hingga satu hari menjelang hari Imlek hingga menjelang dan puncak Cap Go Meh.

Manajemen hotel Neo seperti pada moment ini, telah bersolek sejak dua minggu sebelum Imlek. Berbagai dekorasi seperti lampion dan ornamen-ornamen Imlek menghisai lobby dan restaurant hotel.

Moment ramainya kunjungan wisatawan inipun, dimanfaatkan manajemen untuk menawarkan promo-promo menarik.

"Untuk promo kamar ada diskon 20% khusus yang booking lewat website di pontianak.neohotels.com dengan menyertakan kode booking GONGXI. Sedangkan untuk promo Restauran special Malam imlek dan hari imlek kami ada All you can eat Buffet dari jam 6-10 malam khusus di Rooftop , dengan perorang hanya 150K sudah bisa makan sepuasnya," tukasnya.

