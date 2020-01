Beginilah Cara Mudah Daftar Tabungan Emas Pegadaian

PONTIANAK - Bun, mohon penjelasannya dong, bagaimana cara menabung emas di Pegadaian atau top up saldo gitu bun, mohon bantuannya dong bun, saya ingin menabung cuman masih bingung prosedurnya bagaimana.

Terima kasih bun.

08969534xxxx

Dapat diinformasikan, bila anda ingin membuka tabungan emas di Pegadaian.

• Investasi Emas Bagi Generasi Milenial, Menjanjikan dan Harga Stabil

Maka nasabah dapat datang langsung saja ke outlet pegadaian terdekat, dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- Membawa Identitas yang masih berlaku, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) ataupun KK (Kartu Keluarga).

- Lalu mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas, yang ada pada outlet Pegadaian terdekat.

Kemudian untuk bagaimana cara menabung emas atau top up tabungan emas Pegadaian sangatlah mudah.

Nasabah bisa melalui outlet Pegadaian, ATM, Aplikasi Pegadaian Digital, ataupun Agen Pegadaian.

Dan untuk transaksi top up tersebut, dapat dilakukan mulai dari 0,01 gram hingga batas maksimal 100 gram per hari per CIF.

Demikian yang dapat kami sampaikan, sekian dan terima kasih.

Immanullah

Senior Manager Pegadaian Wilayah Kalimantan Barat

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak