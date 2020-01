PEMENANG MasterChef Indonesia Season 6, Berikut Penuturan Chef Arnold Poernomo ke Boy William

CHEF Arnold Poernomo adalah satu di antara juri yang dipercaya memandu acara MasterChef Indonesia season 6.

Kehadirannya yang selalu dengan sikap dingin ke peserta menjadi satu di antara sorotan yang menarik di ajang kompetisi adu bakat itu.

Penampilan tiga juri memang menjadi salah satu yang menarik perhatian dalam tayangan MasterChef Indonesia season 6.

Ketiga juri itu adalah chef Juna Rorimpandey, chef Renatta Moeloek, dan chef Arnold Poernomo.

Dalam vlog Boy William, chef Arnold menjelaskan maksudnya di balik sikap dinginnya pada peserta.

Boy William juga mempertanyakan sikap Arnold yang keras pada peserta.

"Orang yang tahu kerja sama gue, i'm even worse," kata Arnold seperti dikutip Kompas.com, Senin (20/1/2020).

"So worse, kayak saking jeleknya itu, orang enggak tahan. I want you to be better than me," ucap Arnold pada Boy.

Sikapnya itu juga berlaku pada peserta MasterChef Indonesia.

Arnold berharap, setelah keluar dari MasterChef, para peserta bisa jadi seseorang yang jauh lebih baik dari dirinya.