Cara Vote Finalis Indonesian Idol Spektakuler Show Top 7 Malam Ini, Ada Brisia Jodie & Arsy Widianto

Cara Vote Kontestan Indonesian Idol Spektakuler Show Top 7, Ada Penampilan Brisia Jodie dan Arsy Widianto

INDONESIAN IDOL - Sebanyak 7 kontestan akan menampilkan aksi panggung terbaiknya di panggung Spektakuler Show Senin, Januari 2020 malam nanti.

Mahalini Raharja, Ziva Magnolya, Lyodra Ginting, Tiara Anugrah, Ainun Irsani, dan Mirabeth Sonia dan Nuca bersaing sengit untuk memikat hati penonton dan juri.

Kehadiran bintang tamu Brisia Jodie dan Arsy Widianto juga bakal memeriahkan panggung spektakuler show Top 7.

Tiga juri seperti biasa diantaranya Anang Hermansyah, Judika, Ari Lasso, Maia ZEstianty dan Bunga Citra Lestari juga akan memberikan saran dan masukan penampilan masing-masing kontestan tersisa.

Bagaimana keseruan dari penampilan para finalis Top 7?

Tujuh buah lagu juga telah disiapkan untuk dibawakan para peserta.

Dilansir dari akun instagram @indonesianidolid, bocoran lagu yang bakal dinyanyikan peserta juga myulai terungkap.

1. Ziva dengan pilihan lagu Untuk Perempuan yang Sedang Dalam Pelukan, Don't You Worry Bout A Thing dan Into The Unknown.