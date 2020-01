PRAMBANAN Jazz 2020, Tiket Hingga Musisi yang Tampil | Ada Joey Alexander Peraih 2 Grammy Awards  

PRAMBANAN Jazz 2020 adalah satu di antara ajang akbar untuk para pegiat dan penikmat musik Jazz di Tanah Air yang akan dihelat pada 2020 nanti.

Sejumlah musisi ternama, dipastikan akan tampil di acara tahunan itu.

Ada nama-nama besar macam Kunto Aji, Fourtwnty hingga Egha De Latoya yang akan menampilkan performa terbaiknya di panggung Prambanan Jazz 2020.

Prambanan Jazz 2020 sendiri akan kembali digelar tahun ini pada 3, 4, dan 5 Juli mendatang.

Joey Alexander Akan Tampil di Prambanan Jazz 2020

Diumumkan pada Jumat (17/1/2020), pianis muda berbakat Joey Alexander akan menjadi salah satu penampil dalam festival musik tahunan itu.

Lewat akun Twitter @PrambananJazz seperti dikutip Kompas.com, Minggu (19/1/2020), Joey dijadwalkan tampil pada hari pertama Prambanan Jazz, yakni 3 Juli, untuk Special Show.

Bersama Joey yang pernah menjadi nomine Grammy Awards itu, bakal tampil pula Kunto Aji, Fourtwnty, Pamungkas, Joko in Berlin, Nadin Amizah, dan Egha De Latoya pada hari yang sama.

"See you soon," tulis Joey Alexander yang tengah berkarier di Amerika pada akun Twitter-nya.

Sementara hari kedua nantinya diisi oleh peraih dua Grammy Awards dan enam piala American Music Awards, untuk Special Show.

Namun, musisi yang disebut berasal dari Amerika Serikat dan sudah bertahun-tahun berkecimpung di belantika musik mancanegara masih dirahasiakan.