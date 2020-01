TAHUN Baru Imlek 2020, Ini 8 Tips Feng Shui Bawa Rezeki di Tahun Tikus Logam 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chinese new year is near!

Apakah kamu ingin membawa rezeki dan keberuntungan ke dalam rumahmu di Tahun Baru Imlek ini?

Sebagian besar kaum Tionghoa percaya bahwa ilmu feng shui Cina dapat membawa keseimbangan hidup, meningkatkan energi positif, dan mengundang kebahagiaan dan kemakmuran ke dalam tempat tinggal mereka.

Penasaran?

Dilansir dari cosmopolitan, inilah 8 tips feng shui rumah berikut untuk membawa rezeki di Tahun Baru Imlek 2020, alias tahun Tikus Logam.

1. Bersihkan Rumah Sebelum Tahun Baru Imlek

Bersihkan Rumah | TRIBUNFILE/IST

Satu rumah wajib dibersihkan sebelum malam tahun baru tiba.

Simpan semua alat pembersih rumah seperti sapu, pel, kain lap, dan lain-lain dua hari sebelum hari Imlek, dan jangan menyapu juga pada hari tahun baru karena kegiatan tersebut dipercaya dapat mengusir keberuntungan dari rumah.