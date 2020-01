Rekor Pertemuan Minions vs Daddies, Rekap Hasil Semifinal dan Jadwal Final Indonesia Masters 2020

Derby Classic akan terjadi di sektor ganda putra pada final Indonesia Masters 2020 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (19/01/2020) pukul 13.00 WIB.

Pertemuan dua ganda terbaik dunia asal Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1/IDN) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2/IDN) akan kembali terjadi.

Duel The Minions vs Daddies - julukan bagi kedua ganda akan mengulangi 12 rekor pertemuan yang sudah terjadi sebelumnya.

Dari rekor itu, Minions masih terlalu perkasa dengan 10 kemenangan dengan dua kekalahan terkahir kalinya terjadi di 2015 dan 2016.

Selain itu, rekor lainnya juga tercipta karena ini menjadi ulangan final Indonesia Masters 2019 lalu antara kedua ganda yang kini menempati peringkat satu dan dua dunia.

Pada final Indonesia Masters 2019, The Daddies lagi-lagi menelan kekalahan dengan dua set, 21-17, 21-11 pada 27 Januari 2019.

Beirkut rekor head to head Minions vs The Daddies:

- Skor 10-2

- Sepanjang 2019, Minions menang 9 kali berturut-turut melawan The Daddies.

- The Daddies mengalahkan Minions 2 kali yaitu tahun 2015 dan 2016