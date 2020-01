Mercure & ibis Pontianak Sajikan Promo Menarik di Tahun Baru Imlek

Mercure menyajikan promo spesial set menu diantaranya Yeesang atau biasa dikenal dengan Prosperity Toss Salad, mulai dari Appetizer, Soup, Main Course, hingga Dessert spesial Oriental set menu.

PONTIANAK - Tahun Baru Imlek 2571 hanya berjarak kurang lebih satu minggu lagi. Perayaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh etnis Tionghoa ini akan jatuh pada tangal 25 Januari 2020. Perayaan Tahun Baru Imlek selalu menjadi momen yang tepat untuk kumpul bersama dengan keluarga serta kerabat terdekat.

General Manager Mercure & Ibis Pontianak City Center Arman Widianto menjelaskan dalam menyambut momen spesial ini, Mercure dan ibis Pontianak City Center telah mempersiapkan paket khusus bagi para pengunjung yang ingin merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarga dan kerabat terdekat untuk menikmati santapan kuliner bercita rasa Oriental.

"Mercure menyajikan promo spesial set menu dengan pilihan paket menu yang beragam sehingga tamu dapat memilih sesuai dengan favoritnya masing-masing. " ujarnya di sela-sela peluncuran Culinary Journey Kalimantan di Ibis Kitchen, Rabu (15/1/2020) malam.

Menu Imlek yang dihidangkan di antaranya Yeesang atau biasa dikenal dengan Prosperity Toss Salad, mulai dari Appetizer, Soup, Main Course, hingga Dessert spesial Oriental set menu. Set menu ini dapat dinikmati dengan harga Rp. 250.000/Nett untuk dua orang.

Sedikit berbeda dengan Mercure Pontianak, pada momen Imlek ini, ibis Pontianak mengangkat paket buffet All You Can Eat seharga Rp. 100.000 Nett/Orang.

Menu beragam akan ditampilkan sehingga tamu dapat bebas memilih mana yang disukai.

"Tak hanya itu, pengunjung juga dapat melewati perayaan Tahun Baru Imlek dengan menyaksikan pertunjukan musik, karaoke mandarin, dan kesempatan untuk mendapatkan lucky draw akan Anda miliki dengan memesan paket dinner tersebut," jelasnya.

Untuk booking dan reservasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi Rofa +62 (0) 852 4564 9505 (Mercure Pontianak City Center) dan Fitra +62 (0) 821 2345 7453 (ibis Pontianak City Center).