SINOPSIS Film Dolittle,Tayang Januari 2020 Dibintangi Robert Downey Jr, Ada Pegulat WWE John Cena 

DOLITTLE adalah satu di antara fil Hollywood yang dijadwalkan tayang di awal tahun baru 2020 ini.

Film Dolittle (2020), dijadwalkan akan dirilis pada 17 Januari 2020 ini.

Namun saat ini telah tayang di bioskop Indonesia.

Film satu ini bergenre petualangan fantasi, dan disutradarai oleh Stephen Gaghan

Dilansir dari Tribunnews yang mengutip dari Kompas, Rabu (15/1/2020) film Dolittle kali ini bukan merupakan reboot dari film Eddie Murphy.

Melainkan dari adaptasi novel Hugh Lofting, berjudul The Voyage of Dr Dolittle.

Untuk menjaga keaslian ceritanya, lokasi film bertempat di Victoria, Inggris.

Hal tersebut dilakukan untuk menggambarkan kehidupan seorang "pertapa" yang sebenarnya.

Sebelum menonton filmya, sebaiknya simak sinopsisnya terlebih dahulu, dilansir Tribunnews dari 21Cineplex, Rabu (15/1/2020).

Film Dolittle (2020) ini menceritakan tentang seorang dokter terkenal yang bisa berbicara dengan hewan.