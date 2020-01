Kapolres Sambas Siapkan Personel Amankan Perayaan Imlek

SAMBAS - Kapolres Sambas AKBP Robertus Bellariminus Herry Ananto Pratiknyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel untuk pengamanan hari raya Imlek, Selasa (14/1/2020).

"Terkait dengan perayaan hari kebudayaan, pada dasarnya negara wajib hadir dalam setiap perayaan hari keagamaan dan budaya," ujarnya.

Dimana nanti konsentrasi pengaman pada perayaan Imlek akan dilakukan di beberapa tempat.

Salah satunya ungkap Kapolres akan dilakukan salah satunya di Kecamatan Pemngakat.

• JADWAL Imlek dan Cap Go Meh 2020 Pontianak, Ribuan Lampion, Kue Keranjang Pagoda dan Lomba Barongsai

Ia pun mengungkapkan jika pihaknya akan all out untuk memberikan pengamanan, sama seperti Perayaan hari raya keagamaan dan kebudayaan lainnya.

"Jadi kegiatan konsentrasi kita, melihat dari kulturnya itu di Pemangkat. Karena disana ada banyak sekali kegiatan kemasyarakatan dan tradisi-tradisi budaya," katanya.

"Jadi untuk pengamanan akan tetap kita lakukan dan all out 100 persen, sampai dengan cap go me," tuturnya.

Sementara itu, untuk terkait dengan jumlah personel yang akan di turunkan. Ia katakan sedikitnya 2/3 dari kekuatan di Polres Sambas akan di kerahkan untuk pengamanan.

"Kalau sesuai dengan aturan minimal 2/3 dari jumlah personel yang di miliki oleh Polres Sambas," tutupnya. (*)

