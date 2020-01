Imlek dan Cap Go Meh 2020 di Pontianak Lebih Spektakuler, Naga 80 Meter hingga Kue Keranjang 2 Ton

Perhelatan Cap Go Meh 2020, setiap daerah di Kalbar sudah mulai melakukan persiapan.

Meskipun dipusatkan di Kota Singkawang namun Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Kalimantan Barat juga turut menyelenggarakan rangkaiannya secara utuh dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2020.

Tahun 2020, Panitia Kota Pontianak tengah mempersiapkan berbagai hal agar Imlek dan Cap Go Meh lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Perayaan Imlek dan Cap Go Meh akan dipusatkan di Jl Diponegoro, Pontianak.

Pada Senin (13/1) siang, Tribunpontianak.co.id memantau kesibukan panitia mempersiapkan acara di sekretariat mereka di Jl Gajahmada.

Beberapa pemuda tampak sibuk memotong kabel dan memasangkannya pada rumah lampu berwarna hitam.

Pemuda ini tengah memproduksi lampion yang akan dipasang di kawasan Jl Diponegoro dan sekitarnya.

Tak tangung-tanggung, panitia akan membuat 2.500 lampion untuk menyemarakkan suasana.

Ketua Panitia Cap Go Meh 2020 Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim, mengatakan pada Cap Go Meh tahun ini sekitar 2.500 lampion gantung akan menyemarakkan kegiatan imlek dan Cap Go Meh di Pontianak.

Ribuan lampion tersebut akan dipasang di Jl Gajah Mada, Jl Diponegoro, Jl Pahlawan dan Jl Tanjungpura Pontianak.

