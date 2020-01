2500 Lampion akan Semarakkan Perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Pontianak

PONTIANAK - Sejumlah lampion gantung mulai tampak menghiasi di sepanjang Jln Gajahmada, Pontianak, Rabu (08/01/2020).

Hal tersebut sengaja di pasang oleh Panitia untuk menyambut perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2020 pada akhir Januari mendatang.

Ketua Panitia Cap Go Meh 2020 Kota Pontianak Hendry Pangestu Lim mengatakan pada Cap Go Meh tahun ini sekitar 2500 lampion gantung akan menyemarakkan kegiatan imlek dan Cap Go Meh di Pontianak.

Ribuan lampion tersebut akan dipasang di Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Pahlawan dan Jalan Tanjungpura Pontianak.

"Untuk lampion sendiri pada tahun ini ukuranya lebih besar dibandingkan tahun lalu sehingga dapat semakin lebih semarak," ujarnya.

Ia menerangkan untuk proses pemasangan lampion gantung tersebut cendrung lebih cepat.

Akan tetapi proses perakitannya membutuhkan waktu lebih lama. Perakitanya sudah berlangsung hampir sebulan lalu kita lakukan.

"Semua sudah kita rakit, beberapa di antaranya sudah terpasang dan menghiasi sudut kota," ujarnya. (*)

