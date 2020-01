TIPS Move On Masuk Sekolah Biar Tetap Semangat Pasca Libur Panjang

Tak terasa liburan sekolah sudah usai. Selanjutnya, kamu harus mempersiapkan diri untuk kembali ke bangku sekolah.

Hanya saja, tak jarang diantara anak-anak sekolah yang kehilangan motivasi untuk kembali beraktivitas semula, khususnya bersekolah.

Tapi, waktunya sekolah ya tetap harus sekolah. Terutama yang masih TK, SD, SMP, SMA/SMK/Sederajat harus kembali sekolah.

Tapi, gimana ya caranya agar rasa malas ini hilang? Berikut rangkuman dari Rencanamu.id, tentang 7 cara agar semangat lagi habis liburan sekolah.

1. New year, new me

Setelah liburan sekolah dan tahun baru ini harus jadi semangat baru. New year, new me atau tahun baru aku yang baru.

Jadi, di tahun yang baru ini kamu juga harus membiasakan diri untuk mengubah hal-hal kurang baik dalam dirimu menjadi lebih baik.

Kalau dulu punya rasa malas, maka setelah tahun baru seharusnya kamu mengurangi kebiasaan malas tersebut. Tahun baru, kamu harus menjadi orang yang baru atau orang yang lebih baik lagi.

Jika ada perubahan diri, maka harapannya bisa mempermudah kamu dalam meraih resolusi atau meraih kesuksesan.

2. Membuat resolusi sesuai aktivitasmu