Pertama Kali, Musisi Asal Indonesia Rich Brian dan NIKI Bakal Tampil di Panggung Coachella 2020

Perayaan musik terbesar di dunia, festival Coachella bakal digelar dalam waktu dekat.

Coachella adalah festival musik besar-besaran di Indio, California.

Setiap tahun mengatur susunan artis-artis terbesar dan paling layak dikunjungi di semua genre populer, Coachella telah menjadi tuan rumah beberapa set paling bersejarah dalam sejarah festival.

Event festival musik tahunan Coachella, akan berbeda tahun ini.

Dua musisi asal Indonesia, Rich Brian dan NIKI akan tampil di hari pertama festival Coachella 2020.

Melalui akun Instagram resmi @ coachella, poster line up festival mereka telah diunggah.

Nama Rich Brian dan NIKI termasuk ke dalam daftar musisi yang akan tampil pada 10 dan 17 April 2020.

"Weekend 1 is sold out. Register for Weekend 2 presale at Coachella.com. Presale starts Monday1/6 at 12pm PT," tulis akun @coachella.

• Member BTS Bicara Resolusi Tahun 2020, Jin BTS Ingin Lebih Muda, Suga Ingin Belajar Bahasa Inggris

Digelar mulai tanggal 10 -12 April dan 17-19 April 2020, di Empire Polo Club di Indio, California, festival ini juga akan menampilkan sejumlah musisi menarik lainnya.