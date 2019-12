Selamat! Jungkook BTS dan Tzuyu TWICE Dinobatkan Wajah Tertampan dan Tercantik Tahun 2019

Situs web film Amerika TC Candler akhirnya mengumumkan dua peringkat 'The 100 Most Beautiful Faces' atau 100 Wajah Paling Cantik tahun 2019 dan 'The 100 Most Handsome Faces' 100 Wajah Paling Cantik tahun 2019, Sabtu (28/12/2019).

Daftar peringkat ini memungkinkan netizen di mana saja untuk memilih favorit mereka.

Idola K-pop mendominasi grafik visual tahun ini, menerima pengakuan pada daftar TC The Candler 'The 100 Most Beautiful Faces' dan 'The 100 Most Handsome Faces' untuk tahun 2019!

• V BTS dan Tzuyu TWICE Masuk Nominasi Most Beautiful Faces 2019, Saingi Gal Gadot hingga Shawn Mendes

Sejumlah selebriti terkenal terdaftar tetapi Tzuyu dan Jungkook BTS dari TWICE akhirnya menempati posisi nomor satu dalam kategori masing-masing, memamerkan kekuatan gelombang Hallyu.

Dilansir dari Allkpop, berikut ini adalah peringkat idol K-Pop yang masuk daftar 'The 100 Most Beautiful Faces' dan 'The 100 Most Handsome Faces' beserta videonya!

'The 100 Most Beautiful Faces'

99. Sejeong - Gugudan/I.O.I

91 Mina - Twice

86 Yeji - Itzy