Cara Membuat Best Nine Instagram 2019 Tanpa Aplikasi Tambahan

Setelah satu tahun berlalu, kini saatnya kita membuat kolase foto dengan like terbanyak sepanjang 2019 di Instagram atau sering disebut best nine.

Untuk membuat postingan "best nine" ini, pengguna tentu saja membutuhkan aplikasi atau layanan pihak ketiga.

Jika kamu tak ingin mendownload aplikasi baru, kamu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini:

Gunakan Website Best Nine

1. Masuk ke browser di ponsel Anda dan ketik '2019bestnine' atau klik pada tautan best nine berikut ini.

2. Anda akan disediakan kolom untuk mengisi Nama Pengguna Instagram Anda, kemudian klik 'get'.

3. Setelah selesai memproses akan tampil 9 foto terbaik anda yang tersusun berdasarkan jumlah komen dan like terbanyak di Instagram Anda. Di foto tersebut juga akan dituliskan jumlah like Anda selama setahun dari 9 postingan terbaik tersebut.

4. Untuk menyimpan foto ini, Anda hanya perlu menangkap layar ponsel Anda.

5. Anda juga bisa mengupload foto 'best nine' Anda di tahun 2019 ini ke Instagram.

Cara ini sedikit membutuhkan waktu yang lama, dan pastikan akun Instagram Anda tidak terkunci atau di 'private'.