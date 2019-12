Cara Membuat Best Nine 2019 Instagram Menggunakan Aplikasi

Untuk kamu yang akan membuat best nine 2019 menggunakan aplikasi, satu di antara yang bisa digunakan adalah aplikasi 'Top Nine'.

Berikut langkah-langkah menggunakan aplikasi Top Nine:

1.Download aplikasi 'Top Nine' di Play Store atau di App Store.

2. Isi ID atau nama pengguna Instagram anda.

3. Klik 'continue'

4. Isi alamat email.

• Cara Membuat Best Nine Instagram 2019 Tanpa Aplikasi Tambahan

5. Klik 'Find My Top Nine'.

6. Pilih 'save' atau simpan.

7. Bila ingin membagikan kolase foto 'Best Nine' Anda hanya perlu klik 'share'.

Kolase foto tersebut disusun urut dari pojok kiri atas foto dengan Like terbanyak.

Sementara ujung kanan bawah, foto dengan Like paling sedikit di antara sembilan foto tersebut.

Kolase tersebut juga akan tercantum jumlah keseluruhan 'like' dari sembilan foto dalam kolase.

Selain itu, juga ada jumlah rata-rata 'like' dari masing-masing foto.

Tentunya jumlah dan rata-rata tersebut didapat selama tahun 2019.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cara Membuat Best Nine 2019 Instagram, Buat Kolase Foto Kekinian Terbaik Selama 2019 di Instagram

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti

Editor: Whiesa Daniswara