Indonesian Idol - 10 Finalis Tembus Babak Spektakuler Show Top 10, Novia hingga Mahalini Tuai Pujian

INDONESIAN IDOL - Sebanyak 10 finalis Indonesian Idol 2020 akhirnya berhasil melaju ke babak spektakuler show.

Mereka akan kembali bersaing di Top 10 Indonesian Idol babak spektakuler show pekan depan.

Sebelumnya 11 finalis Indonesian Idol 2020 telah menampilkan penampilan terbaiknya dalam babak spektakuler show yang tayang Senin (16/12/2019) malam.

Mereka berhasil menghipnotis para juri dan penonton dengan penampilan terbaik mereka.

Namun di akhir acara, Daniel Mananta mengumumkan satu peserta yang harus tersingkir.

Richard Simanjuntak yang membawakan lagu "How Deep Is Your Love" di Top 11 harus berlapang dada untuk menghentikan langkahnya di babak Top 11 Indonesian Idol.

Para juri Ari Lasso, Judika, Anang Hermansyah, BCL, dan Maia Estianty memberikan evaluasi dan apresiasi untuk setiap penampilan peserta baik yang dianggap kurang maksimal maupun maksimal oleh para juri yakni.

Daniel Mananta yang menjadi host meminta juri untuk menyebutkan 3 nama yang dianggap kurang maksimal penampilannya.

"Siapakah menurut kalian yang performanya kurang maksimal,"ujar Daniel Mananta meminta Ari Lasso mewakili juri.