Ruben Onsu & Sarwendah Ungkap Kalimat yang Tak Pernah Absen Diucapkan untuk Suport Betrand Peto

Keluarga Ruben Onsu saat ini tengah menikmati kebahagiaan dengan kehadiran Betrand Peto di keluarga mereka.

Betrand Peto yang kini resmi menjadi anak angkat Ruben Onsu dan Sarwendah kini juga tengah serius menjajaki karier sebagai penyanyi.

Ia baru saja tampil dalam acara HUT Trans Media bertajuk Boom 18 yang digelar di Trans Studio Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2019)

Namun ada hal unik terjadi di atas panggung ketika Ruben Onsu dan Sarwendah memberi kejutan kepada anak asuh mereka, Betrand Peto, saat tampil dalam acara tersebut.

Di tengah aksi Betrand melantunkan lagu "Titip Rindu Buat Ayah" milik penyanyi senior Ebiet G Ade, tiba-tiba Ruben dan Sarwendah muncul dari belakang panggung.

Mereka lantas memeluk dan mencium pipi Betrand.

"Thank you ayah, bunda, i love you," ucap Betrand mengakhiri penampilannya.

Ruben mengatakan, dua kalimat itu memang sering mereka ucapkan terhadap satu sama lain.

"Ya, pasti selalu 'thank you, i love you ayah bunda' itu menjadi sesuatu buat keluarga kami, ke Thalia pun kami seperti itu. Kami support sekali untuk Betrand," kata Ruben.

Kemudian, Sarwendah mengucapkan harapan dan doanya untuk Betrand.

"Ya, semoga kakak jadi anak yang membanggakan orangtua. Yang pasti menjadi kesayangan buat semua," lanjut Sarwendah.

