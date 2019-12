Live Streaming Manchester United Vs Everton Liga Inggris, Rekor Istimewa Kiprah Jebolan Akademi

LIGA INGGRIS - Manchester United akan menjalani pekan ke 17 Liga Primer Inggris dengan menghadapi Everton, Minggu (15/12/2019).

Duel antara The Red Devils (julukan Manchester United) dan The Toffees (julukan Everton) akan dilangsungkan di markas Manchester United, Old Trafford Stadium, dan mulai kick off pukul 21.00 WIB nanti malam.

Memainkan laga di kandang sendiri, Manchester United jelas perlu tiga poin yang memperpanjang tren positif setelah membungkam rekan sekotanya, Manchester City dengan skor tipis 2-1 di pekan ke 16 minggu lalu.

• Jadwal Liga Inggris Live TVRI dan Mola TV : Manchester United Vs Everton, Arsenal Vs Manchester City

Selain itu, hal penting lain yang membuat tiga poin dari laga ini bak harga mati yakni peluang untuk merangsek ke daftar 5 besar klasemen Liga Inggris sementara.

Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu kini memang tengah duduk di urutan 6 klasemen sementara.

Berjarak satu poin dari Sheffield United yang ada di urutan 5 dengan 25 poin dan sudah memainkan 17 laga.

Dengan tiga poin dari laga ini, otomatis akan mengerek posisi Manchester United ke urutan 5 besar dan menggeser sementara Sheffield United di daftar big five.

Anda bisa mengikuti jalannya pertandingan ini dengan mengakses link live streaming dan live score yang kami sematkan di artikel ini.

Ole Gunnar Solskjaer Diyakini Kembali Andalkan Jebolan Akademi, Jadi Rekor Istimewa ke 4 Ribu

Sebuah milestone penting akan diukir Manchester United saat mereka melakoni laga pekan ke-17 Liga Inggris, kontra Everton, di lanjutan pekan ke 17 Liga Primer Inggris, Minggu (15/12/2019) malam.