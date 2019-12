Live Streaming SCTV Timnas Indonesia All Stars U-20 Vs Inter Milan, Eko Purjianto Target Terbaik

INTERNATIONAL CUP BALI 2019 - Indonesia All Star U-20 akan menghadapi Inter Milan U-18 pada laga ketiga ajang International Cup Bali 2019, Kamis (05/12/2019).

Indonesia All Star U-20 diprediksi main all out guna memastikan tiket ke final.

Laga yang akan dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali ini disiarkan SCTV mulai jam 14:30 WIB.

Di pertandingan terakhirnya, Beckham Putra dkk menelan kekalahan saat bersua Real Madrid dengan skor tipis 5-4.

Pelatih Timnas Indonesia All Star U-20, Eko Purjianto menegaskan dalam ajang ini, diia dan timnya membawa nama baik negara di kancah Internasional.

"Target kami yang terbaik di ajang internasional ini. Kami membawa nama Indonesia," kata Eko Purdjianto dikutip tribunpontianak.co.id dari Tribunnews.com.

• Live SCTV Timnas U-20 Indonesia Vs Inter Milan, Akankah Beckham Putra & Bagas Kaffa Cs Lolos Final?

• Jadwal Timnas U-20 Indonesia All Stars Vs Inter Milan Seusai Versus Arsenal & Real Madrid Live SCTV

"Soal materi pemain, walaupun beberapa pemain tak hadir karena ke Inggris, kami tetap gunakan mayoritas U 19 kemarin gabungan pemain elit pro academy diambil yang terbaik," tambahnya.

Eko Purjianto berharap para pemain mendapat pengalaman karena akan berhadapan dengan pemain muda tim tim besar asal Eropa, yakni Arsenal, Real Madrid dan Inter Milan.

Daftar Pemain Timnas Indonesia U-20 di ajang Internasional Cup Bali 2019 :

1. Ernando Ari (Persebaya)