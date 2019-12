Jadi Member TFC, Dapat Dimsum dengan Diskon 50% di Hotel Kapuas Palace

PONTIANAK - Monika helmalida (18) satu diantara pengunjung Hotel Kapuas Palace Pontianak, pengguna Tribun Family Card (TFC) telah rasakan keuntungan dari menggunakan TFC.

Hotel Kapuas Palace yang terletak di jalan Gajahmada nomor 889, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat ini, telah bekerjasama dengan TFC, yang saat ini memasuki tahun ke empat.

Berbagai promo yang diberikan hotel Kapuas khusus buat member TFC di antaranya diskon 50% untuk semua jenis kamar yang tersedia mulai dari kelas Standard hingga President Suite, diskon 50% untuk Dimsum All varian, gratis berenang 36 kali dalam setahun, dan diskon 10% untuk all varian Food and Bavarage.

Bagi yang ini melakukan reservasi bisa dilakukan melalui email kapuas.reservasi@gmail.com atau via telepon di 0858 2100 3009, cari informasi terbaru melalui akun media sosial milik hotel Kapuas yaitu Instagram @hotelkapuaspontianak dan facebook : Hotel Kapuas Palace.

