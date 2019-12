Kembali Jadi Merchant TFC, Hotel Kapuas Pontianak Beri Diskon 50 Persen untuk Semua Jenis Kamar

Penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) sebagai merchant Tribun Family Card (TFC) oleh hotel Kapuas Pontianak pada Rabu (04/12/2019) pagi.

PONTIANAK - Merasakan manfaat dari kerjasama dengan Tribun, Hotel Kapuas Pontianak kembali melakukan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) sebagai merchant Tribun Family Card (TFC) pada Rabu (04/12/2019) pagi.

Kerjasama yang saat ini memasuki tahun ke empat karena hotel kapuas yang terletak di jalan Gajahmada nomor 889, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat ini mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama dengan Tribun Pontianak.

"TFC sebagai media hotel untuk memperlihatkan bahwa hotel Kapuas masih berjalan dengan baik dan bisa menjadi pilihan menginap mengingat luasnya kamar dan ball room milik kami( Hotel Kapuas) " Ungkap Nelson Sitorus, General Manager Hotel Kapuas.



Dari ramainya pengunjung lanjutnya, diharapkan masyarakat yang berenang juga merasakan sajian Dimsum milik hotel dan bisa menjadikan Hotel Kapuas sebagai satu diantara gedung yang dipilih ketika akan mengadakan pernikahan.

• 30 FASILITAS Gratis Pemegang TFC Premium, Hemat Jutaan Rupiah Selama Setahun

Mengingat ball room utama yang mampu menampung sekitar 4000 orang serta halaman parkir yang luas.



Dengan kolam renang cukup luas yang diklaim berskala semi olimpik, hotel Kapuas Pontianak menjamin kenyamanan pengunjung untuk berenang dengan leluasa mengingat udara di kota Pontianak cukup panas dan berenang bisa menjadi alternatifnya.

Selain menarik minat pengunjung untuk datang dan berenang ke kolam renang, juga menjadi upaya promosi berbagai jenis makanan unggulan milik hotel Kapuas yaitu Dimsum yang masuk dalam promo dan diskon bagi member TFC.

Berbagai promo yang diberikan hotel Kapuas khusus buat member TFC diantaranya diskon 50% untuk semua jenis kamar yang tersedia mulai dari kelas Standard hingga President Suite, diskon 50% untuk Dimsum All varian, gratis berenang 36 kali dalam setahun, dan diskon 10% untuk all varian Food and Bavarage.

Untuk promo yang diberikan oleh Hotel Kapuas Pontianak berlaku dari Senin hingga Jumat dan waktu renang mulai pukul 06.00 wib hingga pukul 18.00 wib meski tidak menutup kemungkinan pengunjung berenang hingga malam hari.

Bagi yang ini melakukan reservasi bisa dilakukan melalui email kapuas.reservasi@gmail.com atau via telepon di 0858 2100 3009, cari informasi terbaru melalui akun media sosial milik hotel Kapuas yaitu Instagram @hotelkapuaspontianak dan facebook : Hotel Kapuas Palace. (*)

