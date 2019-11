Mitsubishi Motors Auto Show Hadirkan Xpander Cross di Transmart Kubu Raya

KUBU RAYA - Sebagai kelanjutan dari rangkaian kegiatan peluncuran produk terbaru Mitsubsihi Motors yakni Mitsubishi XPANDER CROSS.

PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia menghadirkan model terbaru tersebut melalui ajang Mitsubishi Motors Auto Show

yang dilaksanakan di Transmart Kuburaya, pada 28 November hingga 1 Desember 2019.

Pada ajang Mitsubishi Motors Auto Show kali ini, Mitsubishi XPANDER CROSS pertama kalinya hadir untuk di Kota Pontianak.

Kendaraan crossover yang memadukan kenyamanan sebuah MPV dan ketangguhan sebuah SUV ini baru saja diluncurkan secara global pada 12 November 2019 lalu di Jakarta.

Terlihat kehadiran Mitsubishi Motors di Transmart Pontianak, menampilkan 4 (empat) unit pamer jajaran produk Mitsubishi Motors.

Terdiri dari model XPANDER CROSS AT, XPANDER varian Ultimate AT, New TRITON Exceed MT, dan PAJERO SPORT Ultimate AT.

Tidak hanya melihat jajaran produk secara langsung, pengunjung pameran juga dapat merasakan sensasi berkendara dengan kendaraan penumpang Mitsubishi melalui unit test drive XPANDER Ultimate AT, New TRITON Exceed MT, Pajero Ultimate AT.

“Sebagai salah satu langkah kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dalam keseluruhan proses kepemilikan kendaraan Mitsubishi, PT MMKSI hadirkan Mitsubishi Motors Auto Show di beberapa wilayah Indonesia."

"Program ini kami selenggarakan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dan calon konsumen untuk melihat dan merasakan langsung sensasi berkendara jajaran produk terbaru kami termasuk Mitsubishi XPANDER CROSS, kendaraan crossover MPV yang baru saja kami luncurkan untuk menemani perjalanan keluarga Indonesia dalam mencapai lebih banyak petualangan baru,” ungkap Heru Siswantoro selaku Head of Kalimantan, Sulawesi, dan IBT Section PT MMKSI, saat konferensi pers, pada Kamis (29/11/2019).

Pada ajang Mitsubishi Motors Auto Show, PT MMKSI memberikan penawaran menarik bagi konsumen yang melakukan SPK pada event ini, dengan program penjualan menarik 'Gebyar Undian Akhir Tahun' dan juga suvenir khusus SPK di tempat selama periode pameran.