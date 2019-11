VIRAL Pengakuan Kontroversial Agnez Mo Tak Punya Darah Indonesia, Eks Wijin Langsung Klarifikasi

Selebriti tanah air Agnez Mo baru saja menghebohkan dan membuat bangga penggemarnya saat ikut menghadiri ajang American Music Awards 2019 yang digelar pada Minggu (24/11/2019) waktu setempat.

Tak hanya menunjukkan ia kini sudah mendunia, namun penampilan Agnez Mo dalam acara tersebut juga tampak memukau.

Namun dibalik kisahnya tersebut, terselip rumor lainnya dari artis kelahiran 1 Juli 1986 ini saat ia diwawancarai media setempat.

Pengakuan Agnez Mo tak punya darah Indonesia menjadi viral.

Bahkan menurut pengamatan TribunPontianak.co.id, kontroversial pernyataan Agnez Mo ini menjadikan namanya trending topik di twitter hingga Selasa (26/11/2019) siang.

Sedikitnya 21.400 warganet yang membicarakannya. Tak hanya itu, tagar #AgnezMo juga menysul trending.

Tagar #agnes menjadi trending topik di twitter pasca pengakuan kontroversialnya ke media Amerika (Twitter)

Pengakuan Agnez Mo tak punya darah Indonesia itu keluar saat diwawancarai wartawan di Amerika Serikat, tempat ia kini sering berada.

Pemilik nama lengkap Agnes Monica Muljoto ini namanya langsung jadi pembicaraan di jagad digital.

Pelantun lagu As Long As I Get Paid mengatakan itu saat diwawancarai Build Series by Yahoo belum lama ini.