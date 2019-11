Kemendesa Representasikan Komitmen Indonesia untuk Pencapaian SDGs 2030 di Korea Selatan

Sekretaris Jenderal kemendesa, PDTT, saat menyampaikan keynote speech-nya pada High Level Session Symposium on “Leveraging Public Governance to Accelerate the Achievement of the Sustainable Development Goals – Transformation, Innovation & Inclusion”, 20 – 22 November 2019, di Incheon, Korea Selatan

PONTIANAK - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Jenderal kemendesa, PDTT, saat menyampaikan keynote speech-nya pada High Level Session Symposium on “Leveraging Public Governance to Accelerate the Achievement of the Sustainable Development Goals – Transformation, Innovation & Inclusion”, 20 – 22 November 2019, di Incheon, Korea Selatan, yang diselenggarakan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA).

Dalam kesempatan tersebut, Anwar memaparkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDGs tersebut dapat dilihat dalam telah disusunnya Roadmap SDGs Indonesia dan pengarusutamaan agenda-agenda 2030 dalam Rencana Pemnbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019.

“Selain itu, Indonesia juga termasuk salah satu dari sejumlah negara yang telah melakukan Voluntary National Review, di mana laporan evaluasinya telah diterbitkan secara berkelannjutan,” ungkap Anwar lebih lanjut dalam keynote speech-nya.

“Satu di antara satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan dibentuknya Kementerian Desa, PDTT untuk memastikan terlaksananya pembangunan perdesaan sebagai salah satu focus pembnagunan nasional saat ini,” paparnya, dalam pers rilis yang disampaikan ke Tribunpontianak.co.id, Kamis (21/11/2019).

Selain menyampaikan keynote speech pada High Level Session symposium tersebut, Anwar juga diminta untuk menjadi salah satu pembicara pada Plenary Session IV – Inclusive Governance and Leaving No One Behind to Accelerate SDG Implementation simposium yang sama.

Di samping keynote speech dari Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, High Level Session symposium UN DESA tersebut juga menghadirkan official remarks dari Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea, Chin Young, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Sosial Ekonomi, Liu Zhenmin, serta welcome remarks dari Walikota Incheon Metropolitan City, Park Namchoon dan special address dari mantan Sekjen PBB, Ban Ki-moon.

Anwar sendiri didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Rr. Aisyah Gamawati.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah kumpulan 17 tujuan pembangunan global, yang dirancang sebagai suatu “cetak biru bagi pencapaian masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang”, dan disepakati oleh para pemimpin dunia pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB di New York.

