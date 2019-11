Jelajah Alam Trabas Pesisir Kalbar Bukti Ketangguhan Honda CRF150L 

PONTIANAK - Kawasan bibir pantai Kalimantan Barat khusus nya di Kabupaten Kubu Raya memang masih menyimpan potensi alam yang menjanjikan, apalagi masih banyak nya hutan bakau yang masih alami tersimpan di dalam nya.

Belum lagi jalur-jalur alami saat menuju lokasi pesisir pantai yang belum tersedia.

Hal ini membuat para rider Honda CRF 150L dan komunitas Trail untuk membuktikan tantangan jalur hutan bakau menuju kawasan Ekowisata Telok Berdiri Sungai Kupah yang berlokasi kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada hari Minggu (17/11).

Performa All New CRF 150L di uji melewati berbagai medan jalan yang dilewati mulai dari jalan berbatuan, tanah, hingga pasir.

Untuk menuju ke lokasi kawasan Ekowisata Telok Berdiri tidak lah mudah karena harus melewati berbagai rintangan alami, namun bagi rider Honda CRF 150L dan Rider Trail lainnya ini adalah sebuah tantangan yang harus dilalui.

Kegiatan Jelajah Alam Ini di ikuti oleh 65 rider yang terdiri dari konsumen Honda CRF 150L, komunitas trail Pontianak seperti: X-Track, Kubu Raya Trail Club, Trail Odong odong Pontianak, West Borneo Supermoto dan Air Force Trail Adventure.

Dalam kegiatan ini selain trabasan menuju lokasi kawasan Ekowisata Telok Berdiri, para rider juga mengadakan kegiatan CSR yakni membersihkan lokasi wisata dan membuka jalur baru menuju ke lokasi tersebut.

Koordinator Community Astra Motor, Dony Adrian mengungkapkan, seiring dengan banyaknya model-model baru sepeda motor honda khusus nya trail, seiring dengan jumlah pencinta sepeda motor trail bertambah yang membentuk komunitas-komunitas baru juga semakin bertambah. Oleh karena itu pihak AHM dan Astra Motor ingin menyambut baik komunitas trail yang sudah ada maupun baru dapat bersinergi dalam kegiatan adventure melalui Jelajah alam Honda CRF 150L.

“ Para riders trail juga merupakan bagian keluarga besar motor. kami mengucapkan banyak terima kasih atas kuatnya tali persaudaraan sesama riders trail pontianak," ungkap Dony.

All New Honda CRF dibekali desain dan performa mesin motor on-off sport sejati bisa memberikan pengalaman petualangan melebihi ekspentasi pengendaranya. Motor ini mampu menaklukkan tantangan doi segala kondisi medan sehingga memberikan kebebasan pengendaranya untuk menikmati segala petualangan.

"Dipakai di On Road (jalan raya) tadi stabil juga, tarikan mesinnya juga oke apalagi suspensi nya oke untuk off road dan on road," ujar Bang Abde, salah satu peserta dan juga sebagai senior trabasan.