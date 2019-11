Malam Ini Band Ibu Kota The Adams Tampil di Qubu Resort

Band asal Jakarta, The Adams siap tampil dan menghibur masyarakat Kalimantan Barat. The Adam akan tampil di Sunsets Bar n Resto, Qubu Resorts (16/11/2019) malam.

PONTIANAK - Band asal Jakarta, The Adams siap tampil dan menghibur masyarakat Kalimantan Barat.

The Adam akan tampil di Sunsets Bar n Resto, Qubu Resorts (16/11/2019) malam.

Berdasarkan rilis yang dikirim pada Tribun Pontianak, Konser intim yang digelar Tune On X Sambal Jambal ini, masih menyediakan tiket on the spot di Sunsets, Qubu Resort.

Perwakilan Tune On, Bian menyebutkan harga tiket Rp100 ribu dan terbatas untuk 150 orang.

Bian memastikan personel The Adams yangterdiri dari Ario Hendarwan (vokal, gitar), Saleh Husein (vokal, gitar), Gigih Suryo Prayogo (drum, vokal), Pandu Fathoni (vokal, bas) dan Ghina Salsabila (keyboards, vokal) akan hadir lengkap pada acara tersebut.

Dijelaskan pula didalam rilis tersebut bahwa, band ini dibentuk di Jakarta, pada tahun 2002 di Kampus Institut Kesenian Jakarta.

Sebuah lingkungan yang subur bagi anak muda yang ingin mendirikan band.

(Lihat juga: Naif, Rumahsakit, The Upstairs, Goodnight Electric, White Shoes & The Couples Company.)

Perpaduan antara raungan gitar, harmonisasi vokal manis, melodi yang melekat di kepala dan lirik yang mudah dipahami menjadikan The Adams salah satu band terkemuka di kancah musik independen Jakarta yang sedang bertumbuh.

Mereka digaet perusahaan rekaman independen terkemuka Aksara Records dan mendapat sambutan baik setelah melepas album The Adams dan v2.05 di tahun 2005 dan 2006.