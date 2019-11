LIVE STREAMING Timnas vs Iran U23 Jelang Sea Games 2019 - Indra Sjafri Pasang Nadeo, Cadangkan Egy M

Sedang berlangsung laga Tim Nasional (Timnas) U-23 vs Iran dalam pertandingan uji coba internasional jelang Sea Games 2019.

TIMNAS U22 - Sedang berlangsung laga Tim Nasional (Timnas) U-23 vs Iran dalam pertandingan uji coba internasional jelang Sea Games 2019.

Laga ini berlangsung, di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2019) mulai pukul 16.30 WIB.

Anda bisa menyaksikan laga ini yang disiarkan langsung oleh RCTI.

Selain itu, tonton via live streaming Timnas U23 vs Iran via live streaming berikut:

Pada pertandingan ini, pelatih Timnas U23, Indra Sjafri menurunkan kiper Nadeo sebagai starter menggantikan Awan Setho.

Namun, Indra Sjafri masih mencadangkan Egy Maulana Vikri.

Berikut line up Timnas U23 vs Iran: