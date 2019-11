JADWAL M1 PlayOffs H2 Piala Dunia Mobile Legends 2019 Live Jam 10.00 WIB, Perang Saudara RRQ Vs EVOS

UPDATE! JADWAL M1 PlayOffs Piala Dunia Mobile Legends 2019 Sabtu (16/11), Perang Saudara RRQ Vs EVOS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil M1 babak playoffs hari pertama Piala Dunia Mobile Legends MLBB World Championship menempatkan 6 tim yang akan melanjutkan pertandingan di hari kedua, Jumat (15/11/2019).

Di antaranya dua wakil Indonesia RRQ Hoshi dan EVOS Legends di posisi teratas Upper Bracket.

Diikuti oleh Sunsparks (Filipina), Burmese Ghouls (Myanmar), 10 Second Gaming Plus (Jepang) dan Todak (Malasia).

Dua wakil Indonesia RRQ Hoshi dan EVOS Legends akan saling bertarung di babak playoffs hari kedua.

Big Match ini diprediksi berlangsung seru mengingat keduanya baru saja saling berhadapan di Grand Final MPL Season 4.

Dari hasil playoffs hari pertaman, dua tim yang harus terhenti dan harus pulang yaitu VEC Fantasy Main (Vietnam) dan Axis Esports (Malaysia).

• UPDATE! Hasil M1 PlayOffs Piala Dunia Mobile Legends 2019, Wakil Indonesia RRQ & EVOS ke Grand Final

Berikut jadwal M1 playOffs hari kedua, Sabtu (15/11/2019):

1. Sunsparks (Filipina) Vs Burmese Ghouls (Myanmar) pukul 10.00 WIB

2. 10 Second Gaming Plus (Jepang) Vs Todak (Malasia) pukul 13.00 WIB

3. RRQ Hoshi (Indonesia) Vs EVOS Legends (Indonesia) pukul 15.00 WIB