150 Ikan Arwana Super Red akan Dipamerkan di Pontianak Convention Center

PONTIANAK - 150 ikan arwana jenis super red dari berbagai ukuran akan dipamerkan dan akan berlaga dalam pameran ikan arwana super red yang digelar di Pontianak Convention Center.

Ketua Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk Kalbar, Walujan Tjin mengatakan 150 ikan yang akan berkompetisi ini akan mengikuti rangkaian penilaian dari dewan juri yang didatangkan dari Thailand Vietnam dan Taiwan dan juga didatangkan dari Putussibau, Bandung, Surabaya dan Bandung.

“Untuk 150 ikan yang akan dinilai dengan ukuran A 50 up, B 40 Up, C 30-40 D dibawah 30 dan D kategori unik,” ujarnya, Jumat (15/11/2019).

Ia menjelaskan momen tersebut juga sebagai wahana bertukar informasi dan pengetahuan mengenai cara memilih ikan terbaik bagi para penakar ikan yang diinginkan pasar.

“Sehingga melalui pameran ini banyak masyaakat memahami bagaimana cara mendapatkan kualitas ikan arwana jenis super red yang terbaik," ujarnya.

Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mengedukasi masyarakat bahwa mencari bibit arwana yang baik juga harus dimiliki oleh seluruh penangkar agar ketika ikan khas Kalimantan Barat ini diekspor maka kualitas yang baik akan terjaga.

Pameran tersebut akan berlangsung selama tiga hari kedepan yang dimulai hari ini Jumat (15/11/2019) hingga Minggu (17/11/2019). (*)

