Peduli Orangutan, PPO Ajak Untuk Menghargai Hak Asasi Spesies Terancam Punah

Citizen Reporter

Yayasan Palung, Petrus Kanisius

KETAPANG - Setiap tahunnya di bulan November selalu diperingati sebagai Pekan Peduli Orangutan (PPO). PPO sebagai cara untuk peduli, menghargai hak asasi spesies terancam punah.

Pada PPO tahun ini, rencananya akan digelar serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rentang waktu 15 - 17 November 2019.

Adapun tema kampanye global untuk PPO 2019 ini adalah “Respecting The Rights Of Critically Endangered Spesies” (Menghargai Hak Asasi Spesies Terancam Punah). Dan sub tema dari PPO di Ketapang adalah “Generasi Milenial Peduli Orangutan dan Habitatnya”.

• Edi Kamtono Lantik 5 Pejabat Pimpinan Pratama, Syahdan Resmi Jabat Kadisdik Kota Pontianak

• Ahok Hampir Pasti Pejabat di Pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin! Jokowi Sebut Ahok Harus Ikut Seleksi

Seperti misalnya, Relawan Konservasi Taruna Penjaga Alam (RK-TAJAM) Yayasan Palung akan mengadakan serangkaian kegiatan di Taman Kota Ketapang, pada 15 - 17 November 2019.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain, perpustakaan, puppet Show interaktif dan photo booth.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, setiap harinya dimulai pukul 15.00 sampai pukul 17.00 Wib.

Kegiatan perpustakaan, buku bacaan digelar diatas meja beralaskan terpal ataupun banner bekas, pengunjung bebas membaca di tempat. Panitia juga menyediakan boneka dan dialog, pengunjung diperbolehkan untuk memainkan boneka dengan dialog yang disediakan.

Bagi pengunjung yang bersedia memainkan boneka atau puppet show akan diberikan hadiah buku tulis YP dan majalah MIaS. Pengunjung juga akan diminta untuk swafoto ataupun berfoto di photo booth, dan mengunggah foto tersebut di instagram dengan menandai instagram RK-TAJAM.

• Farhan: Terminal Khusus dapat Beroperasi Bila Miliki Izin Resmi Kementerian

Publikasi di media sosial akan dilakukan saat dan setelah kegiatan dilaksanakan berupa status dengan pesan kampanye perlindungan orangutan dan habitatnya, foto dan video 1 menit untuk dipublikasikan di media sosial Yayasan Palung dan RK-TAJAM (Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube, dll) yang akan menyertakan beberapa hastag #OrangutanCaringWeek2019 #RespectingTheRights #CriticallyEndangeredSpesies #Orangutan #OrangutanBorneo #SaveOrangutanHabitat #NoForestFire #Volunteer #TAJAM #Ketapang #YayasanPalung dan lain-lain.