Jadwal PlayOffs M1 Piala Dunia Mobile Legends MLBB World Championship 2019, RRQ dan EVOS Mendominasi 

Turnamen Piala Dunia Mobile Legends MLBB World Championship M1 Malaysia telah menuntaskan babak penyisihan fase grup, Kamis (14/11/2019).

16 tim yang terbagi di dalam 4 grup, masing-masing telah menyuguhkan permainan terbaik mereka untuk memperebutkan tiket ke babak PlayOffs.

Meski pertandingan masih berlangsung, namun dua tim yang berada di grup D sudah memastikan diri melaju ke babak Playoffs, yiatu EVOS Legends (Indonesia) dan 10 Second Gaming Plus (Jepang).

Sementara 6 tim yang telah lebih dulu menanti di babak PlayOffs di antaranya RRQ Hoshi (Indonesia), VEC Fantasy Main (Vietnam), Burmese Ghouls (Myanmar), Axis Esports (Malaysia), Todak (Malasia) dan Sunsparks (Filipina)

Berikut Jadwal PlayOffs M1:

Upper Bracket:

- RRQ Hoshi (Indonesia) Vs Todak (Malasia) pukul 11.00 WIB

- Burmese Ghouls (Myanmar) Vs 10 Second Gaming Plus (Jepang) pukul 13.00 WIB

Lower Bracket:

- VEC Fantasy Main (Vietnam) Vs Sunsparks (Filipina) pukul 15.00 WIB