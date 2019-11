HASIL Persik Vs Persita Babak 8 Besar Liga 2 Pengaruhi Nasib PSMS Medan! Persita Vs PSMS Bak 'Final'. 

LIGA 2 - Persita Tangerang menghadapi Persik Kediri pada matchday 2 Grup B babak 8 besar Liga 2 Indonesia 2019 di Stadion Jakabaring Palembang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (14/11/2019) mulai pukul 19.00 WIB.

Hasil laga ini akan sangat mempengaruhi posisi PSMS Medan di puncak klasemen sementara.

Seperti diketahui PSMS telah mengubur impian Martapura FC untuk tampil lebih jauh dengan kemenangan 2-1.

Menilik posisi di klasemen sementara, Persita harus mati-matian untuk memetik poin penuh kala menghadapi Persik untuk memastikan tempat di semifinal.

Kemenangan sangat penting, mengingat di laga terakhir Persita menghadapi PSMS sedangkan Persik kontra Martapura FC.

• SKOR AKHIR Persita vs Persik - Macan Putih Bungkam Pendekar Cisadane | Update Klasemen Liga 2

• PSMS Menang Dramatis, Klasemen Liga 2 Terkini Martapura FC Gagal Lolos Liga 1! PSMS Tatap Semifinal

Klasemen Sementara Babak 8 Besar Liga 2 Indonesia 2019. (soccer24)

Saksikan Live Streaming Persita vs Persik di babak 8 besar Liga 2 2019 namun tak Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming TVOne di laman vidio.com Kamis (14/11/2019) malam ini.

Meski tak tayang via Live Streaming TV One, Laga Persita Tangerang vs Persik Kediri pada babak 8 besar Liga 2 2019 juga tak dapat ditonton via Siaran Langsung TV One & Live Streaming TV One. Namun bisa diakses via live streaming tv Online Vidio.com.

Link Live Streaming Persita vs Persik dapat diakses pada bagian berita ini mulai pukul 19.00 WIB namun tak via Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming TVOne di Vidio.com.

Menghadapi laga kedua di penyisihan Grup B, Persita Tangerang memiliki modal apik setelah meraih kemenangan di laga perdana.

Tampil melawan Martapura FC, Persita menang dramatis dengan skor 3-1.