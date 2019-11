LIVE China Open 2019! Pecahkan Skor Tak Lazim, Daddies Bikin BWF Heran: Siapa Lagi Serangan Jantung?

FUZHOU CHINA OPEN - Momen kemenangan ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan di babak 16 besar China Open 2019 Super 750 mencuri perhatian Badminton World Federation (BWF).

Pasalnya, tak hanya menang dramatis lewat laga rubber set melawan pasangan China, Ou Xuan Yi/Zhang Nan, Ahsan/Hendra menunjukkan performa yang tangguh di laga pamungkasnya.

Untuk mengunci kemenangannya, Ahsan/Hendra bahkan harus mengumpulkan 30 poin untuk mengakhiri pertandingan laga dan merebut tiket perempat final.

Ahsan/Hendra mengakhiri laga dalam tempo permainan 63 menit dengan skor 11-21, 21-18 dan 30-29.

Berkat skor fantastis tersebut BWF pun keheranan.

Melalui akun resmi Instagramnya @bwf.official, mengaku terpana dengan kemenangan tak biasa dari pasangan yang berjuluk The Daddies tersebut.

"Look at that scores! What would you call this? (Lihatlah skornya, apa yang akan kamu katakan?" tanya akun BWF dengan menambahkan emoji mata terbelalak sebagai ekspresi terkejut.

Kemenangan The Daddies ini memang jadi suatu hal yang begitu mengejutkan dunia bulu tangkis.

Pasalnya, setelah The Daddies kalah telak di game pertama, Ahsan/Hendra berhasil comeback di game kedua dan ketiga.

Seakan menunjukkan kemampuannya sebagai juara dunia, The Daddies menciptakan skor 30-29.

Skor ini pun sangat jarang terjadi di sebuah turnamen bulu tangkis.