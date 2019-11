Beri sambutan: Wakil Rektor 1 Unkas, Kurniawan Candra membuka kegiatan OJK Goes to Campus

OJK Goes to Campus Sasar Mahasiswa Unkas Sintang



SINTANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar menggelar kegiatan OJK Goes to Campus di Universitas Kapuas (Unkas) Sintang, Kamis (7/11/2019) pagi.

Sosialisasi pengenalan OJK dan industri jasa keuangan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan koperasi bagi kaum millenial.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Moch. Riezky F. Purnomo mengungkapkan usia OJK baru delapan tahun.

OJK Jaring Pelajar untuk Menabung

Marak Reksadana Investor Tunggal, OJK Lakukan Pengawasan, Dana Kelolaan Capai Rp 190-an Triliun

Di usia yang masih dini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk jasa keuangan.

"OJK ini umurnya baru 8 tahun. Tujuan dari OJK didirikan untuk melaksanakan perlindungan konsumen dan masyarakat bisa lebih mengerti dengan produk maupun karakteristik dari industri OJK di indonesia," ungkap Riezky.

Menurut data OJK Kalbar, indeks literasi atau jumlah orang yang mengenal produk keuangan sangat sedikit.

Persentasenya, 30,55 persen.

Jumlah ini, berbanding jauh dari indek yang menggunakan produk OJK.

"Sedangkan indeks yang menggunakannya 67 persen. Berarti yang menggunakan OJK banyak sekali yang belum menyadari inilah makanya kami hadir melakukan sosialisasi dan kampanye," kata Riezky.

Wakil Rektor 1 Unkas, Kurniawan Candra mengucapkan terima kasih pada OJK memberikan kesempatan pada mahasiswa Unkas untuk menambah pengetahuan dibidang OJK.

"Mudah mudahan dan apa yang diharapkan memberikan bekal kepada mahasiswa dan bermanfaat," kata Kurniawan. (*)

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak