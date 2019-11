VIDEO: Metode Mind Mapping, Proses Pengenalan Otak Kanan dan Kiri

Metode Mind Mapping, Proses Pengenalan Otak Kanan dan Kiri

PONTIANAK- Hai teman-teman, perlu kita ketahui, mengeksplorasi kekayaan intelektual anak ternyata memiliki banyak cara loh. Diantaranya adalah proses pengenalan dengan cara belajar Mind Mapping.

Mind Mapping ialah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbetuk percabangan yang dituangkan langsung kedalam media tulis (baik kertas maupun digital).

Dengan hadirnya pertama kali di Pontianak tepatnya di Future Leader Learning Station (FLLS), metode ini digunakan untuk membantu kamu dalam mengingat sesuatu loh.

Uniknya lagi, mind mapping merupakan suatu bagan-bagan penting yang dibuat sendiri oleh setiap anak dalam menstimulasi otak kanan serta otak kiri dalam mengapresiasi sebuah kata dengan kata kunci.

Nah, owner dari FLLS, Wendy Cokro mengatakan bahwa proses belajar dari mind mapping ialah untuk mempermudah proses pengingatan dan mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci, untuk mengingat suatu informasi utama yang terdeteksi dengan jelas.

Sampai disini teman-teman paham ya? Jika teman-teman tertarik, teman-teman juga bisa datang langsung loh ke Ayani Megamall Pontianak (bagian belakang) Ruko nomor E 26. Disitu teman-teman bisa berkonsultasi bagaimana pengenalan tentang mind mapping untuk membantu kamu dalam belajar.

Oh iya, sebagai informasi awal untuk teman-teman, Mind Mapping juga bisa membuat kamu fokus loh.

Seperti dikatakan oleh Wendy, program yang ia berikan dalam mind mapping bisa membuat teman-teman lebih berkonsentrasi.

Hal ini karena adanya proses melihat, menstimulus kata atau gambar, menulis dalam sebuah kata kunci, dan ditampilkan dengan ringkasan sesuai dengan apa yang teman-teman pahami.

Dalam The Sciences of the Artificial, Herbert Simon sebuah peneliti menyusun lima tahap proses desain mind mapping, diantaranya ialah berempati (memahami), mendefinisikan masalah; ideation, eksplorasi ide untuk memecahkan masalah; prototyping, membuat prototipe ide; dan pengujian, serta melakukan tes atas prototipe.

Nah, di FLLS Pontianak, teman-teman yang bergabung bisa diajarkan sesuai dengan kelasnya masing-masing sesuai tingkat kemampuan kita. So, kalian akan diajarkan dengan coach-coach kece yang ada di FLLS. Eits, juga gak ada salahnya kalau kita belajar sendiri dan memperdalam ilmu di tempat les yang sesuai.

Seperti mama Lenni, yang mengajak kedua anaknya untuk memperdalam cara berfikir antara otak kanan dan kiri. Ia mengaku, dengan semakin berkembang pesatnya zaman, diharapkan anak-anak generasi saat ini bisa semakin berfikir secara terbuka dengan mengedepankan pola pikir yang baik dan sesuai dengan apa yang dipikirkan anak untuk masa depannya.

