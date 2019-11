Live Streaming Tinju Dunia Saul Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev Live MolaTV, Tak Disiarkan di TVOne

Saksikan siaran langsung Tinju Duniaantara Saul Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev di link MolaTV berikut ini:

Siaran langsung tinju dunia Canelo vs Sergey Kovalev ( Canelo vs Kovalev ) dijadwalkan tayang via live streaming Mola TV atau di live streaming tv online di laman www.molatv.com mulai pukul 08.00 Wib.

Selain di Live Streaming MolaTV, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi pertandingan tinju dunia yang tayang via Live Streaming Saul Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev akan disiarkan langsung di televisi nasional termasuk Siaran Langsung TVOne atapun secara Live Streaming TV One.

Canelo sang superstar akan naik dua kelas sekaligus untuk menantang juara dunia WBO Light Heavyweight Sergey Kovalev. Partai ini akan menjadi ujian tersulit bagi Canelo setelah Mayweather dan GGG.

Sergey Kovalev tak ingin dianggap setengah mata pada duel light heavyweight kontra super bintang tinju Meksiko, Canelo Alvarez.

Sergey Kovalev (34-3-1, 29 KO) akan berusaha mempertahankan gelar light heavyweight WBO dari Canelo Alvarez (52-1-2, 35 KO) yang naik dua kelas berat untuk laga di MGM Grand, Las Vegas, Nevada tersebut.

Menurut para bandar, Kovalev merupakan underdog di duel ini. Akan tetapi, petinju kelahiran 2 April 1983 tersebut tak ingin membiarkan Alvarez mendapatkan gelarnya.