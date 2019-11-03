Tinju Dunia
Hasil Tinju Dunia Canelo vs Kovalev, Canelo Alvarez Sukses Menang KO
Hasil Tinju Dunia Canelo vs Kovalev, Canelo Alvarez Sukses Menang KO..........
Canelo Alvarez sukses membuat KO juara bertahan Sergey Kovalev di ronde ke-11, Minggu (3/11/2019).
Hasil itu membuat Canelo berhak menyandang sabuk juara WBO light heavyweight.
Pertarungan Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev sejak awal sudah menampilkan pertandingan terbuka.
Jual beli serangan terjadi sejak awal ronde pertama dimulai.
Sampai akhirnya semua Sergey Kovalev harus mengakui ketangguhan Saul "Canelo" Alvarez setelah KO di MGM Grand, Las Vegas, Minggu (3/11/2019).
Saul "Canelo" Alvarez sukses memanfaatkan momentum untuk memukul KO Sergey Kovalev di ronde ke-11.
Hasil pertarungan Saul Canelo Alvarez Vs Sergey Kovalev ini, membuat Canelo berhak menyabet gelar light heavyweight WBO.
Gelar itu merupakan sabuk keempat Canelo Alvarez di empat divisi berat pada waktu bersamaan setelah ia memenangkan gelar light middleweight, middleweight, dan super middleweight.
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Petarung berusia 29 tahun itu bersanding dengan Erik Morales, Juan Manuel Marquez, dan Jorge Arce sebagai petinju-petinju asal Meksiko yang berhasil menyabet sabuk dalam empat divisi berat berbeda.
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|Video Detik-detik Saul Canelo Alvarez Tinju KO Sergey Kovalev di MGM Grand Las Vegas
|Canelo Alvarez Pukul KO Sergey Kovalev di Ronde 11
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