Tinju Dunia

Hasil Tinju Canelo vs Kovalev: Lihat Video Detik-detik Canelo Tinju KO Sergey Kovalev

Hasil Tinju Canelo vs Kovalev, Lihat Video Detik-detik Canelo Tinju KO Sergey Kovalev

Hasil Tinju Canelo vs Kovalev: Lihat Video Detik-detik Canelo Tinju KO Sergey Kovalev
MolaTV/Juara/BolaSport
Hasil Tinju Canelo vs Kovalev: Lihat Video Detik-detik Canelo Tinju KO Sergey Kovalev 

Hasil Tinju Canelo vs Kovalev: Lihat Video Detik-detik Canelo Tinju KO Sergey Kovalev

Canelo Alvarez sukses memukul KO Sergey Kovalev di ronde ke-11 Tinju Dunia di MGM Grand Las Vegas, Minggu (3/11/2019).

Canelo Alvarez menuntaskan pertarungan melawan Sergey Kovalev dengan dua pukulan telak ke petinju berusia 36 tahun itu pada ronde ke-11.

Pukulan hook keras tangan kiri yang mendarat di muka Kovalev mengejutkan dan membuatnya goyah, tanpa pertahanan.

Ia menyusul pukulan tersebut dengan hook kanan yang mendarat di dagu lawannya dan memastikan Kovalev terjatuh serta menyangkut ke tali pembatas ring.

Lihat videonya dalam tayangan berikut ini:

Sergey Kovalev akhirnya harus mengakui ketangguhan Saul "Canelo" Alvarez.

Hasil pertarungan Saul Canelo Alvarez Vs Sergey Kovalev ini, membuat Canelo berhak menyabet gelar light heavyweight WBO.

Gelar itu merupakan sabuk keempat Canelo Alvarez di empat divisi berat pada waktu bersamaan setelah ia memenangkan gelar light middleweight, middleweight, dan super middleweight.

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Penulis: Nasaruddin
Editor: Marlen Sitinjak
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