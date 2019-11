Hasil Tinju Canelo vs Kovalev: Lihat Video Detik-detik Canelo Tinju KO Sergey Kovalev

Canelo Alvarez sukses memukul KO Sergey Kovalev di ronde ke-11 Tinju Dunia di MGM Grand Las Vegas, Minggu (3/11/2019).

Canelo Alvarez menuntaskan pertarungan melawan Sergey Kovalev dengan dua pukulan telak ke petinju berusia 36 tahun itu pada ronde ke-11.

Pukulan hook keras tangan kiri yang mendarat di muka Kovalev mengejutkan dan membuatnya goyah, tanpa pertahanan.

Ia menyusul pukulan tersebut dengan hook kanan yang mendarat di dagu lawannya dan memastikan Kovalev terjatuh serta menyangkut ke tali pembatas ring.

Lihat videonya dalam tayangan berikut ini:

Canelo Alvarez defeats Sergey Kovalev with a devastating bomb in the 11th round #CaneloKovalev pic.twitter.com/K7GM3M5fVp